SIC faz 28 anos: aí está o novo cenário de “Casa Feliz”

Diana Chaves e João Baião entraram hoje na “Casa Feliz” renovada, em dia de 28.º aniversário da SIC. Acabou, de vez, “O Programa da Cristina”.

Ano novo, casa nova. Com a SIC a celebrar os 28 anos, o diretor de Entretenimento do canal, Daniel Oliveira, “deu” um novo cenário a “Casa Feliz”, o formato matinal que substituiu “O Programa da Cristina”.

Quando a apresentadora voltou para a TVI, há dois meses, não se notaram grandes mudanças no “plateau” mas, na manhã desta terça-feira, a casa está diferente, a começar pela entrada: os convidados já não se apresentam pela porta lateral, mas por entre duas amplas portas com grades.

Também a zona da sala foi completamente renovada e até há um pequeno alpendre, onde “predomina o verde”, como notou um dos convidados, o apresentador João Manzarra.

A cozinha, onde as conversas fluem durante a manhã, também é nova e a novidade é que, agora, há uma mesa para se tomar o pequeno-almoço.

Finalmente, a zona do “closet”, junto ao quarto, “tem mais arrumação”, como notaram as apresentadoras do magazine “Fama Show”.

Destaque, também, para um novo espaço em “Casa Feliz”: o atelier. Esta zona foi inaugurada pelo ator Jorge Corrula, que aproveitou para fazer alguns trabalhos em “bricolage”.

Quem também celebra hoje mais um aniversário é Júlia Pinheiro, A apresentadora faz a festa no mesmo dia que a SIC e chega hoje aos 58 anos, devendo ser uma das convidadas especiais ao longo da manhã, ao lado de Luciana Abreu ou João Paulo Sousa.