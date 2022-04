SIC ganha nas audiências e Daniel Oliveira celebra: “Obrigado e feliz Natal”

A SIC foi a estação mais vista este sábado, muito por “culpa” da série “Esperança”, protagonizada por César Mourão e do “Jornal da Noite”. Daniel Oliveira celebrou.

“Esperança”, a série protagonizada por César Mourão que foi muito elogiada este domingo por anónimos e por figuras públicas, foi o programa mais visto na televisão este sábado à noite, e deu a liderança à SIC.

Na Informação, o “Jornal da Noite” também contribuiu para o bom resultado, lembrou Daniel Oliveira, diretor da estação, neste domingo à tarde.

“A SIC foi a televisão preferida dos portugueses este sábado com o arranque da sua programação natalícia”, começou por informar no perfil de Instagram, ao lado de uma tabela com os três programas mais vistos, todos da SIC.

“Venceu o dia e ‘Esperança’, de César Mourão, e ‘Abraços com História’ foram os programas mais vistos e lideraram em absoluto o ‘prime time’, onde também ‘Jornal da Noite’ e ‘Terra Brava’ reuniram a preferência do público”, acrescentou o diretor da estação.

“‘Olhó Baião’, ‘Primeiro Jornal’, ‘Alta Definição’ e ‘Não há Crise’ foram também líderes nos seus horários. A SIC ocupa os três primeiros lugares do ranking dos mais vistos. Obrigado! Feliz Natal!”, concluiu Daniel Oliveira.