SIC grava vários finais de “Hell’s Kitchen Famosos” depois da N-TV revelar concorrentes

Depois de, em maio passado, a N-TV ter revelado, em primeira mão, os concorrentes do “Hell’s Kitchen Famosos”, apresentado por Ljubomir Stanisic, a SIC tomou medidas para evitar mais fugas de informação.

“O Ljubo mantém a sua pose dura, mas desconstrui-se e teve um lado muito divertido. O naipe de famosos que temos cumpriu bem o seu papel e nós, acautelando as vossas investigações, gravámos vários finais”, disse o diretor de programas da SIC, Daniel Oliveira, à “Flash”.

“O próprio vencedor ou vencedora só vai saber que o é no momento em que estiver a passar na televisão”, referiu ainda o também apresentador.

Quanto ao condutor do programa, Ljubomir Stanisic, não escondeu a frustração pelas fugas de informação. “A pessoa que vai ganhar vai ser uma surpresa porque vocês não vão saber até à final. Desta vez fiz cinco finalistas. Ninguém sabe quem é o vencedor, nem o próprio. Já me lixaram duas vezes, não me vão lixar mais”, garantiu, Ljubomir Stanisic, também em declarações à “Flash”.

Antes da apresentação da grelha da SIC, no espaço Capitólio, em Lisboa, Ljubomir Stanisic deu que falar ao enviar um “recado” à estação sobre a demora na estreia do seu programa. “Eu e a Duska (cadela) à espera das novidades… Ainda bem que esperamos sentados!”, referiu o conhecido chef no perfil de Instagram.

Esta frase poderia não ter segundo significado, se “Ljubo”, como é conhecido pelos amigos, não tivesse identificado a “SIC” e o “Hell’s Kitchen”.