SIC junta novelas e faz história

Os elencos de “Nazaré” e “Terra Brava” vão cruzar-se, numa iniciativa inédita na ficção nacional. O ator Afonso Pimentel garante que Daniel Oliveira “não anda a brincar”.

Algo nunca visto na televisão portuguesa: pela primeira vez, os telespectadores vão ver uma novela dar seguimento a outra, ou seja, a ação começa em “Nazaré” e termina em “Terra Brava”, tramas exibidas todas as noites pela SIC. Se esta é uma estreia do género nosso país, lá fora é costume as séries misturarem-se e ver os atores de “CSI Miami” a cruzar-se em “CSI Nova Iorque” ou a “nossa” Daniela Ruah a receber em “NCIS Los Angeles” os colegas da série percursora, “NCIS”. Mas, em Portugal, é uma novidade,

Na base deste cruzamento inédito de novelas está o desejo de duas personagens de “Nazaré” (Ismael e Toni) viajarem até Vila Brava para ir ver as meninas que dançam no Carrossel. Mas, quando chegam ao espaço noturno, as personagens de Tiago Aldeia e Afonso Pimentel, respetivamente, batem com a porta na cara. Mesmo assim insistem e convencem Tina (Luciana Abreu) e Diana (Catarina Gouveia) a dançar só para eles. Com o Carrossel fechado pela Guarda as bailarinas ficam contentes por, finalmente, “desenferrujar”, mas o empolgamento dos rapazes acaba por desagradar ao padre (João Baptista) que desafia os dois nazarenos e os mete dali para fora. Este episódio começa em “Nazaré”, com a partida dos amigos e termina em “Terra Brava”, com as peripécias de Ismael e Toni já no Alentejo. A SIC prevê exibir as imagens no próximo mês de janeiro.

O elenco aprova a ideia e Afonso Pimentel atribuiu o mérito ao diretor geral de Entretenimento. “Acho que o homem não anda a brincar, honestamente. O Daniel Oliveira anda atento a tudo e tem não só visão, como a coragem de assinar coisas e isso é extraordinário”, referiu ao site N-TV.