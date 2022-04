SIC lidera audiências em noite de eleições autárquicas

A SIC venceu as audiências em noite de eleições Autárquicas no universo dos canais generalistas. Já em janeiro deste ano tinha liderado nas Presidenciais.

A estação liderou com um total de 21.6% de “share” contra os 19.7% da TVI e os 14.4% da RTP1, neste domingo, dia 26 de setembro.

Em causa está o horário em que os três canais generalistas emitiram a noite eleitoral em simultâneo, com 20.3% de share.

Clara de Sousa, pivô do “Jornal da Noite”, da SIC, comemorou a vitória da estação nas redes sociais.

“Uma noite com grandes surpresas. Mais um desafio que só se consegue ultrapassar com trabalho de equipa. Dos que dão a cara e de todos os que nas últimas semanas se dedicaram à preparação desta emissão. Obrigada a todos! E obrigada ao público que escolheu a sic!”, escreveu a jornalista.

A SIC Notícias também foi líder, no que toca aos canais de informação, com os especiais que transmitiu desde as 17.00 horas até ao fecho da emissão. No total obteve 2.6 por cento de “share” contra os 2 por cento da TVI24 e os 0.8 por cento da RTP3.