SIC lidera audiências de fim de semana

A SIC terminou o dia de domingo a liderar com 19.3% de share contra 16.9% de share da TVI e 11.4% de share da RTP1.

Em prime time o canal de Paço de Arcos liderou com 23.3% de share contra 22.1% de share da TVI e 14.8% de share da RTP1.

O programa “Isto é Gozar Com Quem Trabalha 2ª vaga” foi o programa mais visto ontem da televisão Portuguesa, tendo liderado, no universo dos canais generalistas, com 27.1% de share e 15.4% de audiência média, o que corresponde a um milhão 457 mil e 100 telespetadores que acompanharam o programa do primeiro ao último minuto.

Em termos médios o programa de Ricardo Araújo Pereira, terminou o mês de setembro a liderar, no total televisão, com 28.9% de share e 16.3% de audiência média, o que corresponde a um milhão 538 mil e 500 telespetadores.

Destaque ainda para o “Jornal da Noite” com 27.0% de share e 14.3% de audiência média, o que corresponde a um milhão 353 mil e 600 telespetadores.

A liderança absoluta da tarde foi devido aos programas “Fama Show”, com 21.7% de share e 8.6% de audiência média, e “Domingão”, com 17.5% de share e 6.7% de audiência média.

Em termos médios o programa “Domingão”, terminou o mês de setembro a liderar, no universo dos canais generalistas, com 16.7% de share e 6.1% de audiência média, o que corresponde a 576 mil e 800 telespetadores.

Já no sábado a SIC encerrou o dia a liderar com 16.8% de share contra 14.7% de share da TVI e 11.3% de share da RTP1.

“Terra Nossa”, apresentado por César Mourão, foi o programa mais visto do dia e terminou a liderar, no universo dos canais generalistas, com 26.8% de share e 13.7% de audiência média, o que corresponde a um milhão 295 mil e 300 telespetadores que acompanharam o programa do primeiro ao último minuto.

Em termos médios, o programa terminou o mês de setembro a liderar, no universo dos canais generalistas, com 27.0% de share e 13.2% de audiência média, o que corresponde a um milhão 251 mil e 500 telespetadores.