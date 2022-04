SIC lidera audiências no fim de semana

A SIC terminou o dia de domingo a liderar com 20.4% de share contra 15.5% de share da TVI e 9.8% de share da RTP1.

O terceiro canal liderou, durante a tarde de domingo, com o programa “Domingão: Especial Verão” que terminou a liderar, no universo dos canais generalistas, com 18.4% de share e 6.3% de audiência média, o que corresponde a 592 mil e 600 telespetadores que acompanharam o programa de ontem com um especial sobre Famílias de Portugal.

A estação privada liderou também em prime time com 27.1% de share contra 17.6% de share da TVI e 11.8% de share da RTP1. A SIC liderou no horário do “Jornal da Noite” com 26.0% de share e 11.9% de audiência média, o que corresponde a um milhão 127 mil e 200 telespetadores.

O programa de prime time de domingo – “O Noivo é Que Sabe” – terminou a liderar, no universo dos canais generalistas, com 28.5% de share e 11.9% de audiência média, o que corresponde a um milhão e 124 mil telespetadores.

O programa contou com três partes distintas: A primeira, “O Noivo é Que Sabe”, que terminou a liderar, no universo dos canais generalistas, com 25.7% de share e 12.6% de audiência média, o que corresponde a um milhão 190 mil e 300 telespetadores; seguindo-se “A Cerimónia” que terminou a liderar, no total televisão, com 33.1% de share e 12.7% de audiência média, o que corresponde a um milhão 206 mil e 700 telespetadores.

E finalmente, “A Boda”, que terminou a liderar, no universo dos canais generalistas, com 30.8% de share e 8.0% de audiência média, o que corresponde a 756 mil e 600 telespetadores.

Já no sábado a SIC terminou o dia a liderar com 17.3% de share contra 15.9% de share da RTP1 e 15.1% de share da TVI.

O formato “Terra Nossa”, apresentado por César Mourão sobre Rio Tinto, terminou a liderar no total televisão com 25.6% de share e 11.8% de audiência média, o que corresponde a um milhão 116 mil e 100 telespetadores que acompanharam o programa do primeiro ao último minuto.