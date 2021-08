SIC lidera audiências no domingo

SIC liderou as audiências este domingo. O último “Isto é Gozar Com Quem Trabalha” foi o programa mais visto.

No domingo, a SIC terminou o dia a liderar com 20,6% de share contra 15,1% de share da TVI e 10,6% de share da RTP1.

“Isto é Gozar Com Quem Trabalho” obteve os melhores resultados da temporada na última emissão ao registar 15,8% de audiência média e 28% de share, com um 1 milhão e 500 mil telespetadores, números que aumentaram durante a entrevista de Sebastián Coates, capitão do Sporting Clube de Portugal, com 16,8% de audiência média e 30,1% de ahre e 1 milhão e 588 mil telespetadores.

O programa de Ljubomir Stanisic “Hell’s Kitchen” também liderou com mais de 1,2 milhões de telespetadores, assim como o “Jornal da Noite”.