SIC lidera audiências no fim de semana. O “Jornal da Noite” foi o programa mais visto de domingo.

No domingo, a SIC terminou o dia a liderar com 17.2% de share contra 15.9% de share da TVI e 11.1% de share da RTP1.

A SIC liderou no prime time com 19.1% de share contra 18.8% de share da TVI e 15.9% de share da RTP1. A SIC liderou no horário do “Jornal da Noite”, no universo dos canais generalistas, com 21.7% de share e 12.2% de audiência média, o que corresponde a um milhão 152 mil e 900 telespetadores, tendo sido o programa mais visto no domingo da televisão portuguesa.

O programa “Isto é Gozar Com Quem Trabalha 2ª vaga”, apresentado por Ricardo Araújo Pereira, liderou, no universo dos canais generalistas, com 20.0% de share e 10.9% de audiência média, o que corresponde a um milhão e 36 mil telespetadores. O programa foi composto por duas partes, uma primeira que liderou, no universo dos canais generalistas, com 19.5% de share e uma segunda parte (Entrevista a João Ferreira) que também liderou no universo dos canais generalistas com 20.5% de share.

Durante toda a tarde, a SIC consolidou a liderança: “Fama Show” que terminou a liderar, no universo dos canais generalistas, com 18.3% de share e 7.4% de audiência média, o que corresponde a 696 mil e 800 telespetadores e “Domingão” terminou a liderar, no universo dos canais generalistas, com 16.9% de share e 6.7% de audiência média, o que corresponde a 632 mil e 400 telespetadores que acompanharam o programa de ontem com um especial sobre o outono.

A SIC no sábado terminou o dia a liderar com 16.2% de share contra 14.0% de share da TVI e 11.5% de share da RTP1.

O programa “Terra Nossa”, apresentado por César Mourão com um especial por ter sido premiado, foi o programa mais visto do dia e terminou a liderar, no universo dos canais generalistas, com 23.1% de share e 12.2% de audiência média, o que corresponde a um milhão 152 mil e 700 telespetadores que acompanharam o programa do primeiro ao último minuto.