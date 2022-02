SIC lidera “prime time” de sábado

A SIC liderou no “prime time” de sábado com o segundo programa de “Estamos Aqui” e final de “Amigos Improváveis Famosos”.

A estação de Paço de Arcos no sábado, dia 18 de abril, exibiu o segundo programa de “Estamos Aqui” que liderou, no universo dos canais generalistas, com 22,1% de “share” e 13,0% de audiência média, o que corresponde a 1 milhão 234 mil e 300 telespetadores.

Nos “targets” comerciais – A/B C D 15/54 e A/B C D 25/54 – o programa também liderou, no universo dos canais generalistas, com 19,5% e 20,2% de “share” respetivamente.

No sábado chegou também ao fim o programa “Amigos Improváveis Famosos” que liderou (no universo dos canais generalistas) no último episódio com 18,7% de “share” e 8,4% de audiência média, o que corresponde a 799 mil e 500 telespetadores.

Em termos médios o programa que foi para o ar às 19h dos dias úteis em março e abril na antena da SIC terminou com 17,4% de “share” e 8,8% de audiência média, o que corresponde a 829 mil e 100 telespetadores e terminou a liderar, no universo dos canais generalistas, em ambos os “targets” comerciais – A/B C D 15/54 e A/B C D 25/54 – com 18,5% e 18,6% de share respetivamente.