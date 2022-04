SIC mistura realidade e ficção este sábado com “Patrões Fora”

A “Casa Feliz”, de Diana Chaves e João Baião, vai ser “invadida”, este fim de semana, pelos atores da “sitcom” “Patrões Fora”. Realidade e ficção vão estar misturadas.

A SIC vai cruzar este sábado o “Casa Feliz”, um programa de “day time”, com a “sitcom” “Patrões Fora”. “Dona Odete” (João Baião) aproveita a ausência dos patrões para levar os seus amigos e usufruir da casa.

José Raposo, Carlos Areia, Maria João Abreu, Noémia Costa, Sofia Arruda, Natalina José e Tiago Aldeia são os atores convidados para um sábado que a SIC promete ser divertido, a partir das 21.40 H.

“Já não me divertia há muito tempo com estes colegas e amigos de uma vida”, escreveu no Instagram a atriz Noémia Costa.

Este é, também, o formato que assinala o regresso da atriz Sofia Arruda à ficção nacional.