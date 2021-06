SIC mostra primeiras imagens da recuperação de Ângelo Rodrigues e é criticada

Um ano depois de o ator ter estado às portas da morte, com uma infeção na perna esquerda, o canal revela as primeiras imagens do documentário sobre a recuperação. Mas há polémica.

Foi há um ano que Ângelo Rodrigues foi operado de urgência à perna esquerda depois de, alegadamente, ter injetado testosterona no corpo. O ator de “Golpe de Sorte” (SIC) esteve entre a vida e a morte, mas conseguiu recuperar, mais tarde com a ajuda do fisioterapeuta António Gaspar.

São, precisamente, as imagens dessa recuperação que a SIC vai emitir em breve. “Toda a historia de superação de Ângelo Rodrigues. Brevemente, na SIC”, pode ouvir-se no anúncio que a estação de Paço de Arcos está a fazer em antena desde esta sexta-feira.

Mas alguns fãs não escondem a polémica com a pretensa injeção de testosterona, que o ator nunca admitiu ter tomado e que, há um ano, foi tema na Imprensa durante várias semanas.

“Superação? Quer dizer, vocês estão a tentar glorificar uma situação em que ele é o culpado de se meter nela! Toma o que tomou para ter um corpo mais esbelto (…) e vocês ainda por cima estão a recompensá-lo e a tentar ganhar dinheiro com isso… existem situações que mais valia estarem quietas e sossegadas, tipo um ninho de vespas”, comenta um internauta no perfil de Instagram oficial da SIC.