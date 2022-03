SIC Mulher estreia programa sobre raízes da cozinha portuguesa

A SIC Mulher vai estrear no próximo dia 9 de dezembro “Mesaluisa”, um programa que recorda as raízes da cozinha tradicional portuguesa.

Com Luísa Villar, o rosto do projeto “Mesaluísa”, a SIC Mulher pretende fazer uma viagem ao passado da cozinha portuguesa de forma descontraída, real, com reinvenções e dicas acessíveis a qualquer pessoa que goste de cozinhar e que não procure artifícios para surpreender à mesa.

Em cada episódio, Luísa e os telespectadores vão enfrentar um desafio diferente: juntos interpretam e seguem as receitas de livros antigos.

Vão adaptá-las aos dias de hoje, fazer a ponte entre o passado e o presente da cozinha e acrescentar temas atuais e importantes como a sustentabilidade, desperdício alimentar, reaproveitamentos, valorização dos produtos nacionais e muito mais.

As receitas de vários livros serão a base da confeção de um menu completo que a anfitriã vai servir a convidados especiais todas as semanas – Ricardo Pereira e Lúcia Moniz são os primeiros a experimentar as receitas.

Para ver a partir de dia 9 de dezembro, às 14.30 H, na SIC Mulher.