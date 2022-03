SIC Mulher festeja 18 anos com conjunto de estreias

A SIC Mulher celebra, esta segunda-feira, 8 de março, no dia em que se assinala o Dia Internacional da Mulher, o 18.º aniversário. Para festejar a data, o canal preparou um conjunto de estreias.

Em dia de festa, o canal do grupo Impresa fez questão de assinalar o marco com uma mensagem repleta de elogios ao trabalho “pioneiro” que tem sido feito no universo televisivo.

“A SIC Mulher foi pioneira, tendo sido o primeiro dedicado ao universo feminino. Desde o seu lançamento conseguiu alterar mentalidades, aproximar os temas femininos do panorama nacional, lançar novos rostos e novas tendências”, pode ler-se.

“É um canal dedicado à mulher no seu mais amplo conceito e 18 anos passados continua a celebrar mulheres cosmopolitas, ativas e independentes. As mesmas mulheres que acompanham e cresceram com o canal nestes últimos anos”, conclui.

Ao longo deste mês, também dedicado ao sexo feminino, a SIC Mulher vai estrear a nova temporada de “My Dream Home”, “Love It Or List It USA”, “Dr. House” e, ainda, “Masked Singer”.