SIC nega aproveitamento da intimidade de Cristina Ferreira e contra-ataca

No dia em que se ficou a conhecer o conteúdo da defesa de Cristina Ferreira no contencioso que opõe a apresentadora à SIC, o terceiro canal reage, em comunicado, e refuta todas as acusações.

A manhã noticiosa desta quinta-feira começou com as revelações, por parte da “TV 7 Dias”, da defesa de Cristina Ferreira no processo em tribunal que a opõe à SIC, depois da saída atribulada para a TVI no último verão.

Escreve a revista que a apresentadora se queixa de que a estação de Paço de Arcos está centrada no uso e exploração da sua imagem e denunciar elementos da sua personalidade e ainda fala numa promessa, alegadamente não cumprida, de ter um cargo na direção de programas da SIC – a “TV / Dias” noticia almoços com o responsável máximo da Impresa, Francisco Pinto Balsemão, que terá assegurado que iria reverter a situação.

Face as estas palavras, a estação reagiu esta noite, em comunicado, e começou por abordar o alegado incumprimento de contrato. “A SIC repudia a ocorrência de qualquer incumprimento da sua parte, nomeadamente que Cristina Ferreira não tenha desempenhado efetivamente as funções de consultora executiva na área do Entretenimento, reiterando o integral cumprimento dos contratos celebrados entre as partes”, adianta a missiva.

Quanto ao “uso e exploração da sua imagem e denunciar elementos da sua personalidade” o canal dirigido por Daniel Oliveira defende-se: “A SIC rejeita e manifesta a sua surpresa face às alegações de aproveitamento, seja por que meio for, da intimidade da vida privada de Cristina Ferreira, alegações que não deixam de ser contraditórias, considerando que a mesma era a principal responsável por ‘O Programa da Cristina’, agindo, no exercício dessas funções, com extrema liberdade, pelo que lhe é objetiva e exclusivamente imputável a partilha de quaisquer informações do foro íntimo ou privado”.

“A pretensão da SIC assenta estritamente em factos objetivos e todos os factos apresentados foram acompanhados por provas robustas e maioritariamente documentais, pelo que se estranha que Cristina Ferreira acuse a SIC de ‘factos falsos’ e ‘factos mistos de verdadeiros e falsos’ com base no diz-que-disse e sem apresentar provas concretas e reais”, remata o comunicado da estação de Paço de Arcos.

Recorde-se que a SIC exige 20 milhões de euros pela quebra de contrato de Cristina Ferreira.