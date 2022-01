SIC Notícias comemora 20 anos com logótipo renovado

A SIC Notícias comemora esta semana o seu 20.º aniversário. O canal de informação tem um logótipo renovado, bem como novos separadores na emissão.

Esta ação será acompanhada por uma campanha publicitária com o “claim” “Os seus olhos no Futuro”, que contará com rostos de sempre da estação e a nova geração de “pivots”.

A SIC Notícias é o canal de informação líder desde a sua estreia, em 2001. 2020 foi mesmo o ano em que a SIC Notícias alcançou o seu melhor resultado em share – 2.2%, desde que existe o painel da GfK (março 2012) – e o seu melhor resultado de sempre em número de telespetadores – 50 mil e 100 indivíduos.

Em março de 2020, a SIC Notícias registou o seu melhor mês de sempre, com 3.4% de share e um número médio de telespetadores de 84 mil indivíduos.

No “ranking” dos dez melhores dias de sempre do canal em termos de audiências, nove aconteceram em março de 2020. O melhor dia de sempre da SIC Notícias foi este ano, a 18 de março, com uma média de 142 mil e 400 telespetadores, a que corresponde um share de 5.3%, dia em que o Presidente da República decretou o Estado de Emergência.