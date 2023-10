SIC Notícias vai iniciar a semana com nova fase na Informação

Algumas mudanças serão feitas no canal, entre elas, um novo site, uma nova aplicação e um novo logótipo.

A partir da próxima segunda-feira, 9, a SIC Notícias vai iniciar uma nova fase na secção da Informação. Um novo site, uma nova aplicação e um novo logótipo são algumas das mudanças.

“A transformação da marca assenta numa alteração de imagem da SIC Notícias e no que pretendemos ser um movimento interno de digitalização. Pretendemos iniciar uma nova fase na informação, com uma mudança no canal e, em simultâneo, um novo site e uma nova app que agreguem e potenciem tudo o que fazemos”, afirma Ricardo Costa, diretor de informação da SIC.

O canal vai ter uma nova grelha, com sete edições diárias. O “SIC Notícias Manhã” será apresentado entre as 10 e as 13 horas por Marta Atalaya e por Guilherme Simões. Já o “Jornal do Dia” será conduzido por Teresa Dimas e Miguel Ribeiro todos os dias entre as 18 e as 20 horas.

Os podcasts também vão entrar na oferta da SIC Notícias. Iryna Shev, a partir da Ucrânia, com um “Diário da Guerra”, um podcast de comentário de Pedro Nuno Santos e um podcast de comentário de Sebastião Bugalho.