SIC apresenta nova temporada de “Casados à Primeira Vista”

A SIC está a apresentar, na tarde desta sexta-feira, 18 de março, a terceira temporada de “Casados à Primeira Vista”, que se estreia na antena do canal a 27 de março.

Daniel Oliveira, diretor de Entretenimento da estação privada acredita que “esta será a melhor temporada de todas” e adiantou que o programa vai para o ar “com a experiência a decorrer”.

“Esta é a terceira temporada e o programa regressa dois anos e meio depois. Muito mudou no mundo e nas nossas vidas, a pandemia alterou fatores nos relacionamentos”, lembrou Daniel Oliveira. “Vão proporcionar encontro com casais que não se veem e cria-se expectativa” acrescentou.

“Este formato, por isso, revestiu-se de um maior sentido e quer tocar novas pessoas e diferentes públicos. Há novos especialistas que permitem aflorar questões importantes”, concluiu o responsável da SIC.

“Adoro este formato”, referiu a apresentadora Diana Chaves. “Sei que as pessoas vão estranhar mas depois de entrarem na aventura com estas pessoas vão adorar é isso vai acontecer na terceira temporada, que consegue ser melhor. Temos a Cris e o Eduardo e especialistas novos. A escolha foi muito criteriosa, mas são aventuras com as quais nos identificamos”, acrescentou.

“Independentemente do estrato social, ou da idade, há coisas que nas relações são transversais. Aprendi com os conselhos dos especialistas e os concorrentes. Depois da pandemia, de tensão, houve muitos divórcios e esta temporada, além das histórias, a parte dos especialistas vai ser fundamental para as pessoas lá em casa se identificarem”, prosseguiu.

“Estou muito feliz e ansiosa porque acho que toda a gente vai vibrar. Sabemos que tudo pode acontecer”, rematou Diana Chaves.