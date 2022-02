SIC alcança três novos recordes de audiência

A SIC alcançou, este domingo, três novos recordes com o “Primeiro Jornal”, “Isto é Gozar Com Quem Trabalha” e “Investigação Criminal Los Angeles”.

Ontem o “Primeiro Jornal” teve o melhor resultado desde que as audiências são medidas em timeshift (2016): liderou, no universo dos canais generalistas, com 29% de “share” e 15.9% de audiência média, o equivalente a uma média de 1 milhão, 506 mil e 200 telespetadores.

O programa Isto é Gozar Com Quem Trabalha foi o mais visto desde a estreia e foi o programa mais seguido na televisão portuguesa, tendo liderado, em termos absolutos, com 30,0% de “share” e 19,1% de audiência média, o que corresponde a 1 milhão 808 mil e 200 telespetadores que acompanharam o programa do primeiro ao último minuto.

Nos “targets” comerciais – A/B C D 15/54 e A/B C D 25/54 – o programa também liderou, em termos absolutos, com 34,9% e 36,7% de “share” respetivamente.

Em termos de perfil o formato conduzido por Ricardo Araújo Pereira liderou em praticamente todos os “targets” (no universo dos canais generalistas), com exceção dos indivíduos com mais de 75 anos, recolhendo assim a preferência da grande maioria dos portugueses, liderando em termos absolutos nos indivíduos do sexo feminino, nas donas de casa, nos indivíduos das classes A/B e C, com idades entre os 25 e os 44 anos e entre os 55 e os 74 anos e nas regiões do Norte, Centro e Sul.

O episódio de ontem da série “Investigação Criminal Los Angeles”, com a atriz portuguesa Daniela Ruah, bateu novo recorde e foi o mais visto desta 10ª série que a SIC estreou a 3 de novembro de 2019 e liderou, no universo dos canais generalistas, com 19,4% de share e 10,4% de audiência média, o que corresponde a 981 mil e 200 telespetadores.

Nos “targets” comerciais – A/B C D 15/54 e A/B C D 25/54 – a série também liderou, no universo dos canais generalistas, com 19,8% e 19,5% de share respetivamente.

