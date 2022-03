SIC prepara megaprodução que junta as novelas e séries mais conhecidas

A SIC começou a comemorar o 30.º aniversário e, entre os novos projetos, está já a preparar uma megaprodução que vai juntar todas as novelas e séries mais conhecidas do canal.

Consegue imaginar “Terra Brava” a cruzar-se com “Laços de Sangue”, “Nazaré” ou “Amor, Amor”? Está prestes a acontecer…

Daniel Oliveira, diretor de Entretenimento da SIC, anunciou nesta sexta-feira que a estação tem já em marcha uma megaprodução de ficção, que vai fazer um cruzamento entre as novelas e séries mais conhecidas dos últimos 30 anos.

“Estamos a 30 semanas dos 30 anos da SIC e decidimos assinalar este momento com uma série de iniciativas, até depois de 6 de outubro. Uma delas é o novo programa da Fátima Lopes, a ‘Caixa Mágica’, que estreia em abril”, começou por referir.

“Vamos regressar ao ‘Ídolos’, que está indexado a essa ideia dos 30 anos, porque queremos celebrar o melhor que a SIC teve e olhar o futuro, com a renovação que fizemos no formato”, acrescentou.

A grande novidade estava guardada para depois. “Temos também um projeto de ficção que é inovador, uma novela que será um ‘super crossover’ da história da ficção da SIC. Vamos juntar no mesmo projeto personagens tão diversas do ‘Amor, Amor’, da ‘Nazaré’, da ‘Terra Brava’ ou de ‘Laços de Sangue’. É uma homenagem à representação e à autoria no mesmo projeto”, garantiu Daniel Oliveira.