SIC reage à morte de Maria João Abreu: “Para sempre na nossa memória”

A SIC reagiu na tarde desta quinta-feira à morte da atriz Maria João Abreu, aos 57 anos, depois do diretor, Daniel Oliveira, ter sido o primeiro responsável da estação a falar.

“É com profundo pesar que a SIC lamenta a morte da nossa Maria João Abreu, uma mulher e atriz extraordinária, com um talento ímpar na arte de representar. Vivemos momentos felizes e inesquecíveis, que ficarão para sempre na nossa memória”, começa por referir a estação de Paço de Arcos, em comunicado.

“A toda a família, endereçamos as nossas sentidas condolências. A atriz Maria João Abreu participou em várias séries e novelas da SIC, entre as quais: ‘Médico de Família’, ‘Aqui não Há Quem Viva’, ‘A Família Mata’, ‘Mar Salgado’, ‘Paixão’, ‘Amor Maior’, ‘Golpe de Sorte’, e atualmente em ‘A Serra’ e ‘Patrões Fora’”, lembra a SIC, que termina com um “obrigado Maria João Abreu”.

À tarde, Daniel Oliveira, diretor do canal, já tinha reagido ao desaparecimento da atriz.