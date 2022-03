SIC reage à morte do ator Rogério Samora: “As nossas sentidas condolências”

A SIC reagiu à morte do ator Rogério Samora lembrando os “momentos felizes e inesquecíveis” que o intérprete viveu e enviando as condolências à família.

A estação de Paço de Arcos juntou-se às várias mensagens públicas de pesar e homenagem ao intérprete, que morreu aos 63 anos tal como conseguiu apurar o Jornal de Notícias (JN) junto de fonte oficial da Impresa.

“É com profundo pesar que a SIC lamenta a morte do Rogério Samora, um homem e ator notável, com um talento ímpar na arte de representar. Vivemos momentos felizes e inesquecíveis, que ficarão para sempre na memória de todos. A toda a família e colegas, endereçamos as nossas sentidas condolências”, escreveu o canal em comunicado.

“O ator Rogério Samora participou em várias séries e novelas da SIC, entre as quais destacamos: ‘Médico de Família’, ‘Jornalistas’, ‘Ganância’, ‘Residencial Tejo’, ‘Fúria de Viver’, ‘O Jogo’, ‘Rosa Fogo’, ‘Sol de Inverno’, ‘Mar Salgado’, ‘Poderosas’, ‘Amor Maior’, ‘Golpe de Sorte’, ‘Nazaré’. ‘Amor Amor’ foi o seu último trabalho. Obrigado, Rogério Samora”, pode ler-se na nota.