O canal de Paço de Arcos liderou na esmagadora maioria dos primeiros 50 dias do ano, com grande vantagem sobre a TVI e a RTP.

A SIC soma e segue nas audiências. Ao fim dos primeiros 50 dias deste ano, a estação liderada por Daniel Oliveira venceu em 94 por cento dos dias (47), a TVI em apenas dois (5 e 12 de janeiro, ambos domingos) e a RTP somente em um (25 de janeiro, sábado, no qual transmitiu a final da Taça da Liga, entre o FC Porto e o Sp. Braga).

Boas notícias para Daniel Oliveira e a equipa de Entretenimento do canal, que, no passado domingo, bateu a estreia de “Dança com as Estrelas” com o programa conduzido por João Manzarra, “A Máscara”.