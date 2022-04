SIC tem nova marca dedicada ao Esports e ao gaming e ator Diogo Valsassina é uma das caras

Estreia hoje uma nova marca do universo SIC, a ADVNCE, em multi-formatos, especializada em esports e “gaming” e composta por conteúdos que terão uma presença audiovisual na SIC Radical e SIC Generalista, além de um site especializado.

O objetivo do terceiro canal é “agregar e amplificar a comunidade nacional do ESports e Gaming”, refere a estação, em comunicado.

Além de estar disponível com conteúdos na SIC Generalista e SIC Radical, a ADVNCE está presente no site advnce.sic.pt e nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Twitch e Discord.

“Mesmo num ano atípico como o de 2020, continuamos a investir em conteúdos e a surpreender o mercado. Algo épico está prestes a começar. A SIC e todo o grupo IMPRESA estão empenhados em criar as melhores condições para a comunidade de gaming e lançar um projeto único em Portugal, o ADVNCE”, afirma Francisco Pedro Balsemão, CEO da IMPRESA.

Diogo Valsassina é a cara do “ADVNCE Show”, onde o mundo dos videojogos será abordado com irreverência, energia e boa disposição; “Gameplay”, apresentado por Nelson AC Silva, dará as melhores dicas e truques que até os “gamers” profissionais utilizam em diversos jogos; o “RetroGamers”, com Marco Fresco, é uma viagem no tempo até aos oito bits; o “Máquinas”, apresentado por Hugo Barreto, é um magazine de tecnologia em que pode descobrir os melhores setups para uma maratona de jogos sem lag.

Na SIC Generalista, o programa ADVNCE é exibido aos sábados de manhã, com um magazine com todas as novidades dos conteúdos ADVNCE. A apresentação é de Cristiana Reis.