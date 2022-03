SIC termina domingo a liderar as audiências, mas TVI e “BB2020” crescem

O programa “Isto é Gozar Com Quem Trabalha”, de Ricardo Araújo Pereira, na SIC, foi o mais visto ontem da televisão portuguesa, tendo liderado, no universo dos canais generalistas, com 27.3% de “share” e 15.6% de audiência média, o que corresponde a 1 milhão 474 mil e 600 telespetadores que acompanharam o programa do primeiro ao último minuto.

Já “Quem Quer Namorar com o Agricultor? III”, também da estação de Paço de Arcos, terminou a liderar, em termos absolutos, com 25,9% de “share” e 14,2% de audiência média, o que corresponde a 1 milhão 345 mil e 500 telespetadores. Note-se que o “doc reality” foi dividido em seis blocos este domingo.

O concorrente direto, o “BB2020”, da TVI, também dividido em vários espaços, ficou-se pelo oitavo lugar na tabela, à entrada da “Gala”, mas ainda chegou ao primeiro lugar perto da meia-noite, com as “Nomeações”, seguindo-se a “Ligação à Casa”. Com 17,2 por cento a estação de Nuno Santos chegou à melhor quota de mercado desde março.