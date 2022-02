SIC termina domingo a liderar e bate recorde de audiências

A SIC terminou ontem o dia a liderar com 23,0% de “share” contra 16,8% da TVI e 8,6% da RTP1, tendo sido o melhor resultado em “share” a um domingo alcançado pela SIC em 2020.

O último episódio da novela “Nazaré” foi o programa mais visto do dia e terminou a liderar, no total televisão, com 32,5% de “share” e 17,5% de audiência média, o que corresponde a 1 milhão 652 mil e 300 telespetadores que acompanharam a novela do primeiro ao último minuto. O último episódio da história bateu novo recorde e alcançou o seu melhor resultado em share desde a estreia a 9 de setembro de 2019.

O programa “Quem Quer Namorar com o Agricultor? III”, que contou com seis partes distintas, voltou a liderar no total televisão e terminou com 27,1% de “share” e 10,9% de audiência média, o que corresponde a 1 milhão 36 mil e 600 telespetadores.

A SIC ontem também liderou durante toda a tarde com o “Fama Show” a ganhar, no universo dos canais generalistas, com 23,8% de “share” e 8.6% de audiência média, o que corresponde a 811 mil e 200 telespetadores e o programa “Domingão: Especial Verão” terminou a liderar, no universo dos canais generalistas, com 21,6% de “share” e 7,5% de audiência média, o que corresponde a 711 mil e 100 telespetadores. O programa de ontem, com um especial sobre a novela “Nazaré”, alcançou o seu melhor resultado desde a estreia.