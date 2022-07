SIC transmite esta noite o polémico concerto de Anitta no Rock in Rio Lisboa

A SIC transmite esta noite, a seguir à final do “Ídolos”, o concerto que Anitta deu no Rock in Rio em Lisboa e que ficou marcado pela polémica.

Bandeira de Espanha exibida em palco, óculos de um espetador partido, alegado “playback”: a SIC vai transmitir o concerto marcado pelas polémicas de Annita, há uma semana, no Rock in Rio Lisboa, no Parque da Bela Vista, logo a seguir à grande final do “Ídolos”, esta noite, à 01.10 H.

A confirmação foi dada à “Magg” por Daniel Oliveira, diretor de Programas da SIC, à margem da cerimónia dos Emmys Internacionais.

“(A decisão) foi fruto do impacto que o concerto teve e de tudo aquilo que gerou à volta. Dá-se a circunstância de termos a final do ‘Ídolos’ e de acharmos que há um casamento perfeito entre os dois conteúdos”, começou por referir Daniel Oliveira à “Magg”.

“Como foi tão falado, provavelmente há muitas pessoas que não viram e têm a oportunidade de ver agora“, concluiu o diretor de Programas da SIC.