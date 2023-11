Sílvia Silva abandonou a casa do “Big Brother” este domingo

Na gala deste domingo, Sílvia Silva foi a concorrente com menos votos e, consequentemente, quem abandonou o “Big Brother”.

Na passada terça-feira, um dos nomeados da semana foi salvo. Hugo Andrade foi o escolhido pelo público e evitou a expulsão da gala de domingo. Na tabela de nomeações ficaram Francisco Monteiro, André Lopes, Márcia Soares e Sílvia Silva.

Este domingo, 19 de novembro, conheceu-se o expulso do jogo e que abandonou, por isso, a “casa mais vigiada do país”. A disputa foi entre Márcia Soares e Sílvia Silva, perdendo a segunda, com a menor percentagem de votos.

Para a nova semana de votações ficaram nomeados André Lopes, Francisco Vale, Hugo Andrade, Joana Sobral e Vina Ribeiro.

De recordar que Anastasiya Bondar foi a concorrente do expulsa “reality show” no passado domingo.