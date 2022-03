“Sim, testei positivo à covid”, confirma repórter da TVI Mónica Jardim

Mónica Jardim, repórter da TVI, confirmou esta tarde que testou positivo ao novo coronavírus e que está confinada em casa.

“Este é o número de casos confirmados em Portugal onde estou incluída. Sim, testei positivo à covid-19 e nunca antes a palavra positivo foi tão negativa…”, começou por desabafar Mónica Jardim nas redes sociais.

“Estou há alguns dias isolada em casa e com sintomas ligeiros mas, infelizmente, não é o caso de tantos outros milhares de portugueses que diariamente continuam a lutar contra o vírus. Para todos eles muita força, coragem, fé e esperança!”, acrescentou a repórter do “Somos Portugal”.

“Estou em contacto permanente com os profissionais de saúde, que têm sido formidáveis. O comportamento da pandemia depende de cada um de nós, por isso, nunca deixem de cumprir as recomendações da DGS: usem máscara, lavem as mãos com frequência e mantenham uma distância segura. Ainda que pareçam distantes, virão dias melhores! Cuidem-se e protejam-se”, concluiu Mónica Jardim.