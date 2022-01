Simone de Oliveira anuncia o regresso à ficção aos 82 anos

A atriz anunciou, esta quarta-feira, que regressa à ficção na SIC em breve e revelou alguns detalhes sobre a personagem que vai interpretar em “Bate Coração”.

Aos 82 anos, Simone de Oliveira é a recente contratação do terceiro canal para a ficção. A novidade foi anunciada pela cantora no programa “A Casa Feliz”, revelando estar satisfeita com o projeto.

“Obrigada à SIC e ao Daniel Oliveira. Estou muito contente por ter o [João] Catarré como meu filho”, afirmou a artista.

Sobre Adelaide, a personagem à qual dará vida na próxima novela da SIC, “Bate Coração”, Simone de Oliveira sublinhou que têm traços em comum. “A Adelaide é muito parecida comigo: teimosa, faz força, manda, gosta de festas”, acrescentou.