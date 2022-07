Simone de Oliveira em “The Voice Gerações”: “É muito bom estar aqui nesta cadeira”

Simone de Oliveira está de regresso à televisão com o concurso musical “The Voice Gerações”, da RTP1. A cantora vai ser jurada.

A intérprete, de 84 anos, aceitou o desafio da estação pública e faz parte do júri que vai avaliar os concorrentes do “The Voice Gerações”. A artista confessou que receber o convite foi uma “aflição”.

“Este formato é muito bonito e é muito bom estar aqui nesta cadeira com os meus colegas de trabalho”, admitiu, num comunicado enviado às redações, referindo de seguida que “gosta muito de fazer televisão”.

Simone de Oliveira vai sentar-se ao lado de Mickael Carreira e Anselmo Ralph, que já participaram em versões anteriores do concurso como jurados, e Bárbara Bandeira, que passou pelo programa como concorrente na edição para crianças.

A cantora, de 21 anos, assumiu que “participar no ‘The Voice’ é muito especial”. “Já estive neste palco como concorrente, por isso, é uma honra estar aqui agora como mentora e com este painel de mentores incrível. Estou muito ansiosa!” afirmou.

De regresso ao formato, Mickael Carreira destacou o facto de estar “bem acompanhado” com os restantes jurados. “É muito bom estar no ‘The Voice Gerações’. Sinto-me muito bem acompanhado!” assegurou.

O mentor, de 36, adiantou que este programa é “especial” porque os concorrentes partilham “o sonho, a paixão e o palco em família”. “Estar aqui sentado traz-me nostalgia e nervosismo e vou tentar, como sempre, divertir-me ao máximo!” garantiu.

Anselmo Ralph, que também está de volta, referiu que participar neste concurso “é sair mais culto e enriquecido, com ensinamentos das diferentes gerações”. O artista, de 41, admitiu estar com “saudades” da cadeira e mostrou-se feliz por participar em todos os formatos do “The Voice”.

“The Voice Gerações” trata-se de um formato produzido pela Shine Iberia Portugal que vai juntar os mais novos e os mais velhos em palco. Os concorrentes vão atuar em grupos de duas ou mais pessoas de gerações diferentes.