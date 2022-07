Simone de Oliveira regressa à televisão no “The Voice Gerações”

Simone de Oliveira está de regresso à televisão. A cantora vai participar no projeto “The Voice Gerações”, que vai ser transmitido pela RTP1.

A grande senhora da música ligeira portuguesa está de volta ao pequeno ecrã. Simone de Oliveira regressa pela porta grande à televisão e vai particpar no novo programa musical da RTP1 “The Voice Gerações”, anunciou esta tarde a estação pública.

Simone de Oliveira vai ter ao seu lado Anselmo Ralph, Mickael Carreira e Bárbara Bandeira.

“Estão revelados os incríveis mentores do ‘The Voice Gerações’”, escreveu a RTP nas redes sociais.



As reações dos seguidores foram as melhores, com muitos aplausos para o regresso de Simone de Oliveira ao pequeno ecrã.

Recorde-se que a cantora, de 84 anos e 65 de carreira, deu um espetáculo de despedida no Coliseu dos Recreios, em Lisboa.