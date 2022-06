Simone de Oliveira revela que vai ser bisavó: “Estou a fazer a maior força para chegar aos 100 anos”

Simone de Oliveira esteve à conversa com Fátima Lopes no último “Caixa Mágica”, na SIC, e acabou por confessar que vai ser bisavó brevemente.

Entre memórias e confissões, a atriz e cantora, de 84 anos, fez um balanço do seu trajeto profissional e revelou que vai ser “bisavó”.

“Foram muitas vidas com muitas coisas muito boas, com uma luta tremenda para seguir um caminho reto. Não me lembro de ter pisado ninguém, não me lembro de ter ultrapassado ninguém, não me lembro de não ter agradecido a todas as pessoas que me ajudaram. Está no meu feitio, não sou capaz”, afirmou a voz de “Desfolhada”.

“Fico assim um bocadinho espantada em como é que cheguei aqui. Eu penso nas bisavós com 100 anos e eu estou a fazer a maior força para chegar aos 100 anos, que adoro viver. É que não me apetece nada ir embora e depois tenho que ser corajosa, eu tenho um bocadinho de medo”, contou.