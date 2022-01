Slávia abandona o “Big Brother 2020”

A concorrente de Cascais foi escolhida pelos telespetadores para deixar, esta noite, a “casa mais vigiada do país”.

Slávia abandonou, na noite deste domingo, o “Big Brother 2020”, da TVI. A participante de Cascais, uma das que mais causas defendeu ao longo do formato conduzido por Cláudio Ramos, não resistiu ao confronto com Ana Catharina e Soraia, com 39 por cento dos votos.

O apresentador referiu, de resto, que “o destino pregou uma partida” ao confrontar duas mulheres – Sávia e Ana Catharina -, “defensoras de causas” e “com a cabeça no lugar”.