Sofia Alves revela que foi o marido quem a avisou que tinha cancro

Sofia Alves lembrou, neste sábado, a luta contra o cancro, em 2013. A protagonista da nova novela da SIC “A Serra” conta que foi Celso Cleto, o marido, quem a salvou, ao levá-la ao médico.

Uma entrevista emocionante. A dois dias de estrear, na SIC, a novela “A Serra”, Sofia Alves esteve no programa “Alta Definição” e, entre outros temas, lembrou o cancro que enfrentou em 2013 e reforçou a Daniel Oliveira o papel decisivo do marido – foi Celso Cleto quem soube primeiro do diagnóstico.

“Ele deu-me a notícia e disse ‘vamos ultrapassar isto, vamos ser fortes’”, recordou Sofia Aves em conversa com o diretor de Entretenimento do grupo Impresa.

Em seguida, a atriz acrescentou que só foi ao médico por insistência do encenador, por causa de um sinal, que admitiu que começou por esconder. “Estava sempre tapado, porque era feio. Era uma verruga e estava sempre tapada“, disse a Daniel Oliveira. “Saía do meu banho e estava sempre tapada”, reforçou.

Até que Celso Cleto pediu para ver. “Foi ele que me disse: ‘Chega! Mostra lá isso. É o amor da minha vida”, rematou Sofia Alves.