Sofia Arruda teve início de férias atribulado em São Tomé: “Aconteceu de tudo”

A apresentadora Sofia Arruda deslocou-se até São Tomé para descansar, mas teve um primeiro dia de férias bastante atribulado.

Sofia Arruda elegeu São Tomé como destino para gozar as férias, mas o primeiro dia esteve longe de correr como planeado. O grupo da apresentadora do programa “[email protected]”, transmitido pela SIC Caras, passou por alguns imprevistos: “Primeiro dia em São Tomé. Aconteceu de tudo!”, escreveu Sofia na legenda de uma publicação no Instagram.

“O nosso amigo picou o pé num ouriço gigante e a técnica local para tirar os picos é pôr óleo de palma e fogo. A D. Bemvinda tentou ajudar mas os picos não saíram da pele. Fomos ao posto de médico, mas entretanto apanhámos uma tempestade e, no fim do dia, furámos um pneu”, explicou.

A maré de azar foi grande, mas nem tudo foi mau: “Comemos sempre super bem”, rematou.

Na caixa de comentários, os cibernautas não pouparam elogios a São Tomé e Príncipe. “Terra Maravilhosa”, “São Tomé é brutal! e “Isso é que é férias” são alguns dos exemplos.