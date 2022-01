Sofia Ribeiro participa em bazar solidário da APAV

Sofia Ribeiro vai participar num bazar solidário, este fim-de-semana, no Hall Atelier, em Lisboa, cujas receitas revertem a favor da APAV.

A atriz participa nesta 1ª edição do “hALL Cares”, evento onde irá doar peças exclusivas do seu guarda-roupa e no qual o valor angariado será entregue, a 100%, à APAV – Associação Portuguesa de Apoio à Vitima.

O bazar solidário inclui roupa, calçado e acessórios em segunda mão e tem lugar no Hall Atelier, em Campolide, este sábado e domingo, entre as 10h e as 19h, na Rua Ferreira Chaves, 5A.

Além da missão solidária, esta é também uma iniciativa sustentável, no sentido em que será dada uma nova vida aos artigos já usados.

Sofia Ribeiro junta-se à jornalista Ana Patrícia Carvalho e a blogger Alice Trewinnard.

Atualmente, Sofia Ribeiro está a gravar a nova novela da TVI “Amar Demais”, na qual dá vida à personagem de “Célia”. Deste elenco, fazem também parte Fernanda Serrano, Sérgio Praia, Joaquim Nicolau, Ana Varela, entre outros.

LEIA TAMBÉM: