Sofia Ribeiro deixa a TVI e muda-se para a SIC

Ao fim de 15 anos de ligação profissional, Sofia Ribeiro deixou a TVI e mudou-se para a SIC. A atriz confessou querer viver experiências novas.

A intérprete, de 38 anos, foi apresentada como a nova aposta da estação privada no programa “Casa Feliz”, da SIC, conduzido por João Baião e Diana Chaves. A artista revelou estar nervosa.

“Estou nervosa porque é um começo numa casa nova. Depois de ter estado numa outra casa onde estive muito anos e fui bem tratada”, começou por explicar Sofia Ribeiro, que recebeu dois ramos de flores.

Sobre a mudança para a SIC, a atriz explicou que quer viver novos projetos. “Querer experienciar uma coisa nova, trabalhar com outras pessoas e sair da minha zona de conforto. Foram 15 anos na mesma casa, mas precisava de viver coisas diferentes”, prosseguiu, referindo-se à TVI.

“Vim buscar experiência, vim buscar vida diferente daquela que tinha. Saio a bem da TVI, com toda gente e muito agradecida. Muito agradecida por tudo o que vivi lá, mas cheia de vontade de viver coisas novas aqui”, disse.

Em direto, João Baião e Diana Chaves revelaram que Sofia Ribeiro vai participar na emissão de estreia do regresso do formato “Vale Tudo”, este domingo, 8 de janeiro, com João Manzarra e César Mourão.