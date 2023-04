Sofia Ribeiro descansa nas Maurícias: “Estou muito contente”

Sofia Ribeiro rumou até às Ilhas Maurícias e, pelas partilhas feitas nas redes sociais, não podia estar mais “contente” com o destino eleito para férias.

Na passada segunda-feira, dia 17, a atriz Sofia Ribeiro partilhou na sua conta de Instagram uma memória das férias no Panamá: “A contar as horas…”, escreveu na legenda.

No dia seguinte, a estrela da SIC mostrou-se bem disposta na chegada às Ilhas Maurícias: “Acabei de chegar e a primeira coisa que fiz foi vir ao mar”, partilhou nas histórias do Instagram.

“Está maravilhoso, está assim meio encoberto, mas está calor, a água está quentinha e valeu a pena depois de tantas horas. Estou muito contente”, rematou.

A atriz deixou, também, alguns registos no perfil do Instagram que renderam vários comentários por parte dos cibernautas. “Boas férias, aproveite muito e bem! Estive nas ilhas Maurícias o ano passado e adorei tudo!”, “@sofiarribeiro gosto muito de você. Sempre com esse olhar feliz, olhar de uma verdadeira mulher de bem com a vida. Bjs e aproveite as férias” e “que sorriso, que charme tanta beleza, te acho linda bjs”, são alguns dos exemplos.

Recorde-se que Sofia Ribeiro é uma das concorrentes do programa “Vale Tudo”, apresentado por João Manzarra e transmitido pela SIC.