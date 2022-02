Sofia Ribeiro e Luís Borges regressam para nova edição de “Cabelo Pantene – O Sonho”

O grande vencedor da quarta edição do concurso vai tornar-se no novo embaixador da marca Pantene, ganhará um prémio final de 10 000€ e a oportunidade de pertencer ao universo TVI. As inscrições já estão abertas.

Lembre-se que Sofia Ribeiro e Luís Borges conduziram a terceira edição deste formato. Na altura, a atriz estreou-se como apresentadora. “Já tinha sido desafiada antes para outras coisas e tinha dito sempre que não”, explicou.