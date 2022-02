Sofia Ribeiro e Luís Borges sobre dupla em “Cabelo Pantene – O Sonho 3”: “Há uma boa energia”

Sofia Ribeiro e Luís Borges falaram sobre a dinâmica enquanto dupla de apresentadores no programa “Cabelo Pantene – O Sonho 3”, da TVI, e destacaram que “há uma boa energia”.

Prestes a estrear a terceira edição do formato da estação privada, no próximo sábado, 1 de maio, os apresentadores revelaram detalhes sobre os bastidores do programa, inclusive a relação da dupla durante as gravações.

“Somos divertidos, palhacinhos, irónicos e estamos sempre a provocamo-nos. […] Temos uma dinâmica engraçada e compensamo-nos um ao outro. Gostei muito da energia, há uma boa energia”, afirmou Sofia Ribeiro.

Sobre a atriz ter sido a opção para apresentar o programa, o modelo internacional confessou que foi surpreendido. “Não estava à espera. Nunca me disseram quem estava em cima da mesa. […] Fiquei surpreso”.

“A Sofia nunca apresentou nada e vai ser bom para mostrar uma vertente dela diferente e já passou por um problema que todos conhecem (o cancro). A história dela é inspiracional para os concorrentes. Faz todo o sentido”, destacou.

Antes da estreia na apresentação, Sofia Ribeiro admitiu que recusou outras propostas para projetos deste tipo na TVI porque “não estava preparada”, “não era algo que queria explorar” e “sentia que estava a tirar o lugar a outros”. No entanto, “Cabelo Pantene – O Sonho 3” foi o programa certo para o início da experiência.

“Fui muito feliz a fazer isto. Estive completamente fora da minha zona de conforto, mas tive a sorte de calhar no programa certo, porque estamos a falar de um programa onde a energia é muito boa e de quem está a ir atrás dos sonhos. Fiquei com vontade de experienciar mais”, realçou.

A artista revelou ainda que quis “o feedback de todos”. “Ao longo das gravações pedi ajuda e o feedback de todos. Falei com a Cristina [Ferreira], que disse que ia correr bem e para acreditar em mim. […] E falei com a Leonor [Poeiras]”.

Os apresentadores destacaram ainda que o “Cabelo Pantene – O Sonho 3” não é “um concurso de beleza”. “Isto é um programa diferente. Não é só um programa de cabelos ou um concurso de beleza. Há vários candidatos que vão inspirar as pessoas lá em casa”, afirmou Luís Borges. “Não só de beleza, mas também a parte inspiracional”, acrescentou Sofia Ribeiro.

O vencedor do “Cabelo Pantene – O Sonho 3” será o próximo embaixador da marca Pantene, ganhará um prémio final de mil euros, a oportunidade de pertencer ao universo TVI e a possibilidade de agenciamento pela Central Models.