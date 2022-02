Sogra de Sílvia Alberto veio de Madrid para tomar conta do neto

Com as audições do “Got Talent”, que se estreia este ano, a apresentadora mal teve tempo para cuidar de Pedro. Valeu a ajuda de Carmen Berta, uma avó que assumiu o papel de mãe.

Depois do “La Banda”, que coincidiu com os primeiros dias de maternidade e no qual assume que viveu uma “crise hormonal”, Sílvia Alberto está de regresso aos ecrãs da RTP com o “Got Talent”, que vai estrear-se este ano.

Contudo, o programa de talentos exige muito sacrifício, nomeadamente quando há audições, e a apresentadora teve de deixar Pedro ao cuidado da sogra, que veio propositadamente de Madrid, já que Sílvia Alberto é casada com um espanhol, Iñigo de Maria-Tomé Pérez.

“Tenho de agradecer à minha sogra que tem uma energia extraordinária e que vem todos os meses de Madrid a Lisboa. Na fase das audições do ‘Got Talent’ esteve a fazer de 100 por cento de mamã! É que o programa tira-nos mais de 14 horas por dia, o resto é para dormir e estar com o Pedro de manhã. Agradeci a quem confio a 100 por cento e era ela, a Carmen Berta!” revela ao site N-TV.

A apresentadora faz o balanço de nove meses de maternidade. “Agora as hormonas já nivelaram. A maternidade é uma revolução na forma de estar na vida. Sou uma pessoa transformada na sequência de ter sido mamã e o Pedro faz todo o sentido da minha vida”, refere a profissional da RTP, que já pede tempo para si.

“Estou a passar uma fase que acredito ser natural e que é de tentar encontrar outra vez os meus tempos, para voltar a fazer o meu desporto, sentir que tenho direito a ler um livro… isso ainda não acontece, ainda estou em mamã a 100 por cento, não se pense que a vida de todas as apresentadores de televisão é cheia de amas e ajudas: a minha é de dona de casa e de mãe, a tomar conta do Pedro, por isso tem sido muito esforçada, tenho procurado profissionais para me ajudarem”, prossegue.

O cansaço tem-se feito sentir. “Sinto um cansaço maior do que eu mas nós, mulheres, continuamos a funcionar sabe-se lá porquê. Antes do nascimento há imensas teorias que vai ser diferente connosco, mas acaba por ser mais avassalador para a nossa vida do que alguma coisa me tenha acontecido”.

Sobre o “Got Talent”, que foi gravado no Centro Cultural de Belém, as expectativas são as melhores. “É um programa forte, ao qual eu estou habituada e acho que vim com mente e espírito abertos. O Pedro Fernandes, com quem fiz dupla, está feliz na TVI e eu fiquei contente por ele. Agora estou a apresentar sozinha, adorava a dupla, mas uma mulher capaz é uma mulher capaz e gostei de fazer o formato sozinha”, remata.

