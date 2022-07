“Somos Portugal” faz a festa no Faial neste domingo

O “Somos Portugal” viaja neste domingo até ao Faial para fazer a festa. Cristina Ferreira e Flávio Furtado são os anfitriões.

O “Somos Portugal” vai estar, neste domingo, nos Açores. O programa da TVI chega ao Faial com muita música e variedades.

Cristina Ferreira junta-se a Mónica Jardim, Fanny, Santiago Lagoá e “Ben” para apresentar este “Somos Portugal” insular, celebrar a elevação da Horta a cidade e conhecer todas as tradições faialenses.

“Na Gincana, contamos com a presença de um orgulhoso açoriano: Flávio Furtado mostra-nos o melhor do seu arquipélago”, refere a TVI, em comunicado.

Recorde-se que Cristina Ferreira regressou, recentemente, de umas férias em Palma de Maiorca, Porto Santo e Madeira e passou ainda pelo Rock in Rio Lisboa no dia da atuação dos Black Eyed Peas, ao lado dos ex-concorrentes do “Big Brother” Bruna Gomes e Bernardo Sousa.