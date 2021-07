“Somos Portugal” regressa em grande com emissão especial

O programa da TVI está de volta às emissões em direto numa tarde única. Um helicóptero e um trio especial serão os elementos principais deste domingo.

A condução do formato estará a cargo de Alice Alves, Isabel Silva e Mónica Jardim. A este trio vai juntar-se Fátima Lopes e, pela primeira vez, Maria Cerqueira Gomes e a atriz Rita Pereira.

O “Somos Portugal” será apresentado a partir de um palco no exterior da estação de Queluz de Baixo. Haverá atuações em direto, um piquenique com caras da estação e uma mostra nacional do que melhor se produz no nosso país, ao nível dos sabores, saberes e tradições.

Sobrevoando Portugal de helicóptero, Maria Cerqueira Gomes vai percorrer várias localidades que estarão representadas na mostra nacional presente na TVI.

A partir de Gaia, Rita Pereira conduzirá a emissão num trio elétrico que encherá de música e animação as ruas desta cidade num espetáculo com vários artistas a atuar ao longo da tarde.

Cláudio Ramos é o convidado desta emissão que irá surpreender os concorrentes ao sobrevoar de helicóptero a casa do “Big Brother”, na Ericeira. O apresentador vai chegar aos estúdios da Venda do Pinheiro através deste transporte para apresentar a gala.

