Sondado pela TVI, João Baião decidiu ficar na SIC

Podia ter sido mais uma “bomba” no mercado este ano, mas acabou por não acontecer: João Baião foi convidado pela TVI; mas não quis sair da SIC… para já.

A revelação foi feita esta manhã por Nuno Santos. O diretor-geral da TVI admitiu, publicamente, que João Baião esteve na órbita do quarto canal em fevereiro e mais recentemente, mas que acabou por ficar em Paço de Arcos.

“Quando uma vez a SIC descartou o João Baião, desafiei-o, na RTP, para integrar o Júri do ‘Dança Comigo’ que a Catarina Furtado e a Sílvia Alberto apresentaram com brilho. Foi uma grande aventura, com a liderança do mercado”, começou por lembrar Nuno Santos no Facebook.