Sónia Araújo agradece mensagens pelo aniversário: “Estou de coração cheio”

Sónia Araújo celebrou 53 anos e agradeceu, publicamente, as mensagens de carinho que recebeu na passada sexta-feira.

A apresentadora do programa “Praça da Alegria” (RTP1) está de parabéns: Sónia Araújo celebrou 53 anos na passada sexta-feira e foram muitas as mensagens de carinho e a festa no formato que apresenta ao lado de Jorge Gabriel.

“Um dia depois e com mais calma, posso falar do meu aniversário! Como podem ver a manhã na @pracadaalegriartp foi intensa e muito divertida”, escreveu nas redes sociais.

“A minha produção, todos os companheiros de trabalho, o Jorge Gabriel, como sempre preparam mimos muito bons (já começa a ser difícil não é com tantas primaveras?)”.

“As mensagens dos meus filhos, a presença dos meus pais e de amigas, a cumplicidade do Victor na elaboração das surpresas, as dedicatórias dos meus colegas, a presença de todos os convidados, tudo foi maravilhoso!”, acrescentou Sónia Araújo.

“As mensagens que se foram multiplicando ao longo do dia, a todos agradeço estarem desse lado e acarinharem-me assim! Estou de coração ️cheio!”, rematou a apresentadora.