Sónia Araújo e Jorge Gabriel vão fazer companhia aos telespetadores neste Natal

A RTP1 está a preparar uma emissão especial para dia 24 de dezembro. Ao longo do dia, Sónia Araújo, Jorge Gabriel e vários repórteres celebram a magia do Natal.

Sónia Araújo e Jorge Gabriel são os anfitriões desta emissão que vai trazer as mais belas tradições que caracterizam esta época tão especial. A RTP1 vai acompanhar no dia 24 de dezembro os últimos preparativos para a Noite da Consoada com reportagens de Inês Carranca, José Manuel Monteiro e Lara Lopes de vários locais do país, incluindo as ilhas.

Espera-se música, momentos de boa disposição e alegria, com os profissionais da estação pública envolvidos nas festividades.