Sónia Araújo mostra excelente forma física no Douro

Sónia Araújo continua de férias e a apresentadora da RTP1 mostrou a sua excelente forma física a bordo de um barco no rio Douro.

Depois de uns dias de praia no Algarve, região onde iniciou as férias depois de uma pausa nas manhãs do “Praça da Alegria”, da RTP1, Sónia Araújo rumou ao Norte e passeou de barco pelo rio Douro.

“O Douro é mágico em qualquer altura do ano!”, referiu a comunicadora nas redes sociais ela que, aos 52 anos, continua a mostrar a excelente forma física.

Recorde-se que a comunicadora publica, regularmente, fotos em biquíni, o que já lhe valeu algumas críticas por parte de uma seguidora, às quais respondeu.

Antes, no Sul do país, a praia voltou a ser eleita por Sónia Araújo, que partilhou com os seguidores que a água estava fria. “Em cima da rocha à espera que a água aqueça….

Ninguém me avisou que a água no Algarve estava ao nível da Praia da Madalena!”, brincou.

“Em contrapartida o sol está aquela coisa que se vê, maravilha! Por isso continuo a ter muita dificuldade em habituar-me a este ritmo de vida, mas prometo continuar a dar notícias, que sei que estão à espera! Beijos salgados”, disse a apresentadora do “Praça da Alegria”.