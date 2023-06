Sónia Jesus já falou em tribunal e mostrou-se chocada com o consumo de cocaína do noivo

Esta manhã, a ex-“BB” Sónia Jesus foi ouvida em tribunal a propósito da operação “Sementes em Pó”, na qual o noivo é um dos arguidos.

Esta segunda-feira, dia 12 de junho, Sónia Jesus foi ouvida no Tribunal de Bragança, no seguimento da operação “Sementes em Pó”. Quase um ano depois de o seu noivo, Vítor Soares, ter sido detido por suspeitas de tráfico de droga, a ex-concorrente do “Big Brother” prestou as primeiras declarações.

Durante o testemunho, Sónia Jesus ficou emocionada. A empresária garantiu que sabia apenas que Vítor consumia haxixe. Segundo o “Jornal de Notícias”, a ex-concorrente do “reality show” da TVI acrescentou que o noivo jurou “que nunca mais consumia”. Admitiu estar “chocada” e que desconhecia o facto de o noivo consumir cocaína. “Ele só me contou por carta, já preso na cadeia de Bragança”, contou.

Sónia partilhou também que achava estranho o companheiro fazer tantos biscates e associou ao facto de querer manter o uso da cocaína. A ex-“BB” assegurou ainda que “Vitó” não tem consumido e está a ter acompanhamento psicológico.

Além de Vítor Soares, há mais três arguidos, acusados pelo Ministério Público dos crimes de tráficos de estupefaciente e detenção de arma proibida. Sandra Pinto, mulher do arguido que faleceu em maio Jorge Figueiredo, Amílcar Teixeira, pai de Edmar (um antigo concorrente do “Big Brother”) e Vítor Soares continuam em prisão preventiva.

O julgamento arrancou a 29 de maio. Vítor Soares foi detido no ano passado, após ter sido encontrada droga em sua casa pela GNR.

É de recordar que Sónia Jesus e Vítor Soares têm três filhos em comum: Maiara, de 11 anos, Naísa, de oito anos, e Fabian, que nasceu em setembro.