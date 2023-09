Sónia Jesus mostra reencontro do companheiro com os filhos

Mais de um ano após a detenção, Vítor Soares está de volta a casa. Sónia Jesus partilhou o reencontro do companheiro com os filhos.

O momento tão aguardado chegou. Sónia Jesus partilhou o momento em que Vítor Soares regressou a casa e reencontrou os filhos.

“Deixar o passado guardado, carregar apenas as aprendizagens, renovar e recomeçar. Obrigada Deus por tanto”, escreveu a ex-concorrente do “Big Brother” na legenda da publicação, onde é possível ver as filhas, Maiara e Naísa, muito emocionadas.

Foi no dia 25 de agosto, que “Vitó”, como é carinhosamente apelidado pela noiva, soube a sentença, após ter sido acusado de tráfico de droga. O tribunal de Bragança decretou a pena de três anos de prisão efetiva, no entanto Vítor Soares irá cumprir a condenação em prisão domiciliária. Dos três anos, “Vitó” já cumpriu um ano e dois meses.

Sónia Jesus ficou noiva de Vítor Soares durante a participação no “Big Brother”, programa transmitido pela TVI. Em setembro do ano passado, deram as boas-vindas ao terceiro filho, Fabian, que está prestes a completar um ano.